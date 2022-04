Hotels in MV steigern deutlich die Preise: So wird Urlaub zum Luxusgut

Rostock

Urlaub in Hotels in MV wird zum Luxusgut. Strom, Gas und Lebensmittel werden logischerweise nicht nur für den Endverbraucher teurer, sondern auch für das Gastgewerbe. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht bleibt den Hoteliers nichts anderes übrig, als die Preise anzuheben. Die Frage ist, wie lange die Gäste, die bereits die inflationären Preise in ihrem Alltag abpuffern müssen, willig sind, die Preisspirale im Urlaub mitzutragen. Hier ist Kommunikationsgeschick erforderlich, um dem Gast die Zwänge zu erklären.

Lesen Sie auch den Hauptbeitrag zum Thema: Osterurlaub an der Ostsee teurer – Hotels und Gaststätten in MV heben Preise stark an

Dass die Hoteliers die steigenden Zimmerpreise auch mit höheren Personalkosten begründen, darf kein vorgeschobenes Argument sein. Zu lange wurden in dieser Branche, die sich dem Gast gern professionell freundlich präsentiert, Billiglöhne gezahlt. Den Preis dafür zahlte das Gastgewerbe während der Pandemie. Nirgendwo war der Mitarbeiterschwund so groß wie im Tourismusgewerbe.

Alternative: Kleine Hotels im Binnenland

Die Tourismuslandschaft in MV ist vielfältig: Kleine, inhabergeführte Hotels im Binnenland, Campingplätze und Ferienwohnungen locken mit alternativen Angeboten für jene, die sich einen Urlaub im Hotel nicht mehr leisten können. Denn auch in diesem krisengeschüttelten Jahr ist MV eine Reise wert.

Von Martina Rathke