Rostock

Das hat was: Ex-Finanzminister Mathias Brodkorb ( SPD), über Jahre der Überflieger in der Landesregierung, will Ministern künftig das Fliegen im realen Leben untersagen lassen, jedenfalls im Inland. Wer für Termine nach München oder Berlin jetten will, soll gefälligst Bahn oder Auto nehmen – der Umwelt und dem Klima zuliebe. Nun sind die MV-Minister und ihre Mitarbeiter nicht alle als Vielflieger bekannt, dennoch hätte die Umsetzung des Vorschlags eine starke Symbolwirkung. Dann wäre MV auch mal Vorreiter. Erstmal sollte die Regierung beim Klimaschutz Vorbild sein. Da hat Brodkorb Recht. Da ist bei den Regierungskarossen übrigens auch noch Luft nach oben.

Klimaschutz ist ein Gebot der Stunde, Politik kann und sollte lenkend eingreifen. Besser als die abschreckende Wirkung einer womöglich zusätzlichen Steuer – hier für CO2-Ausstoß – wären Anreize für jene, die ihre Umwelt weniger belasten. Breite Akzeptanz in der Bevölkerung wird zu diesem Thema nur zu erreichen sein, wenn sich sparsamer Verbrauch von Ressourcen auch auszahlt. Heißt: Wer weniger CO2 erzeugt, sollte finanziell belohnt werden.

Frank Pubantz