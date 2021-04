Im Schneckentempo zu wichtiger Infrastruktur

Barth

Gut ein Jahr ist es her, als Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Einigung von Land und Bund zum Bau der Darßbahn verkündete, mehrere Jahre zuvor war die Wiederinbetriebnahme der Strecke Thema. Nun also könnte es noch bis zu acht Jahre dauern, bis das Projekt vollendet ist. Da drängen sich schon mal Vergleiche zur Dauerbaustelle Berliner Flughafen oder zur Elbphilharmonie in Hamburg auf. Warum geht es bei wichtigen Projekten oft nur im Schneckentempo voran?

Eine Antwort liefert das Verkehrsministerium in Schwerin mit. Unerwartete Munitions- oder archäologische Funde, schwieriger Baugrund, überraschende Vorkommen seltener Tierarten, Probleme beim Grundstückserwerb – das alles mache es schwer, einen Termin verlässlich vorherzusagen. Daher sollte man das gesamte Jahrzehnt einplanen.

Echt jetzt? Aktuell sind viele Menschen auf dem Darß wegen der Idee einer Bahn, die Halbinsel und Festland wieder verbindet, noch elektrisiert. Dies könnte Probleme mit dem Urlauberansturm lösen, aber auch Wege für Einwohner verkürzen. Politisch übersetzt: Die SPD hat 2016 zur Vorpommern-Offensive geblasen, die in dem Fall erst fast eine Generation später wirkt.

