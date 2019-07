Rostock

Immer weniger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wagen den Schritt in die Selbstständigkeit – seit Jahren sinkt die Zahl der Unternehmensgründungen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die gute Konjunktur bremst die Lust auf Unternehmertum, und innovative junge Leute zwischen 25 und 45, die typischen Gründer, werden – Stichwort demografischer Wandel – knapp.

Dazu kommt: Ein Scheitern als Selbstständiger, eine Insolvenz, wird in Deutschland traditionell – anders als zum Beispiel in den USA – als persönliches Versagen angesehen. Gestrauchelte Unternehmer bekommen nur selten eine zweite Chance, neue Kredite sind problematisch. Apropos Geld: Startkapital ist knapp in Deutschland und MV und Fördergelder mitunter recht kompliziert zu beantragen.

Doch Start-ups brauchen schnell und einfach Risikokapital. Und günstige Gewerberäume. Netzwerke. Unis, Hochschulen, solvente, innovative Partner in der Wirtschaft. Ordentliches Coaching. Und brauchbares Internet – aber selbst daran hapert es in weiten Teilen des Landes. Stattdessen erwartet Selbstständige ein Steuerformular mit dem schönen Namen „Einnahme-Überschussrechnung“. Da ist noch viel Luft nach oben.

Thomas Luczak