Initiative für mehr Zebrastreifen: Das Auto darf nicht mehr Maß aller Dinge sein

Rostock

Wer denkt sich solche Regeln aus? Mindestens 50 Fußgänger müssen pro Stunde an einer Stelle über die Straße gehen, um einen Zebrastreifen zu rechtfertigen. Weil in 300 Metern Entfernung eine Ampel steht, darf kein Zebrastreifen her, auch wenn die Not der Fußgänger an dieser Stelle groß ist.

Es wird Zeit, solche Vorschriften mal ordentlich auszumisten, schließlich sollten diese doch zum Wohle der Menschen gemacht sein. Die bundesweite Vorschrift liest sich aber eher wie aus der Feder von Auto-Lobbyisten. Nach dem Motto: alles für den Verkehrsfluss.

Daher ist die Initiative der SPD im Landtag klar zu begrüßen, dass Städte und Gemeinden leichter selbst entscheiden sollten, ob und wo sie einen Zebrastreifen anlegen, um Menschen, vor allem Kinder und Senioren, sicher über die Straße zu bringen. Etwa an einer stark befahrenen Straße auf dem Dorf, das nichts dafür kann, das eine Bundesstraße es schneidet.

Damit ist es aber noch nicht getan, denn eine bundesweite Novelle ist nötig – gerade in einer Zeit, in der sich Mobilität wieder vom Auto entfernt. Wenn man schon mal dabei ist, sollten auch Verfahren vereinfacht werden. Nicht jede Behörde muss ihren Senf dazugeben.

Von Frank Pubantz