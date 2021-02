Rostock

In den Krankenhäusern hat das Personal derzeit Wichtigeres zu tun, als auf trockene Zahlen zu schauen. In allen Akut-Kliniken in MV kümmern sich Pfleger und Ärzte mit hoher Professionalität um Covid-Patienten. Der Versorgungsauftrag steht momentan im Fokus des medizinischen Personals. Und das ist gut so. Doch mit der Pandemie sind den Kliniken Einnahmen weggebrochen. Die langfristigen finanziellen Folgen sind noch nicht absehbar.

In der ersten Corona-Welle unterstützte der Bund alle Kliniken mit Freihaltepauschalen. Das löste zum Teil berechtigte Kritik aus, weil die Patientenzahlen überschaubar blieben und Krankenhäuser Erlöse mit freien Betten erzielten. Nun aber trifft die zweite Welle alle Häuser mit voller Wucht, auch jene, die in Gebieten liegen, in denen der Inzidenzwert die erforderliche Marke von 70 unterschreitet.

Diese Kliniken aus den Hilfen pauschal auszuschließen, macht das neue System nicht gerechter. Es trifft große Häuser wie die Uni-Medizin Rostock, die einen überregionalen Versorgungsauftrag erfüllen ebenso, wie kleine Häuser, die wegen der flächendeckenden Verbreitung des Virus inzwischen auch ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung erbringen.

Von Martina Rathke