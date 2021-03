Während in Greifswald nur auf dem Wochenmarkt eine Maske getragen werden muss, müssen Passanten in Stralsund in der gesamten Fußgängerzone Mund und Nase bedecken. OZ-Redakteurin Christin Lachmann kann das nicht nachvollziehen. Sie findet, auch in Greifswald sollte die Pflicht ausgeweitet werden.