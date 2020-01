Rostock

Einen Tag nach seiner Niederlage bei der Abstimmung zur Organspende steht Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) als Redner beim OZ-Neujahrsempfang auf dem Podium und zieht aus der anderthalbjährigen Debatte positive Schlüsse. Verbitterung ist keine auszumachen, obwohl Spahn mit seiner Widerspruchslösung nicht punkten konnte.

Dennoch muss er nun einen anderen Weg umsetzen und der könnte langwierig werden. Die Schaffung eines Onlineregisters, in dem vermerkt ist, wer zur Organspende bereit ist, mag noch rasch machbar sein. Da die Menschen künftig aber zusätzlich in den Einwohnermeldeämtern alle zehn Jahre, wenn sie einen neuen Personalausweis beantragen, daran erinnert werden sollen, ihre Bereitschaft zur Organspende zu überprüfen, muss jedes Bundesland zusätzlich eigene Verwaltungsvorschriften erlassen. Der Bund darf dies nicht tun.

Am Ende könnten 16 unterschiedliche Lösungen stehen. Vom Organspende-Flyer irgendwo im Wartebereich des Amtes bis zu einer Variante, bei der Mitarbeiter jeden Bürger persönlich ansprechen müssen. Von so einem Wildwuchs hätte niemand etwas. Am wenigsten die Patienten.

Von Benjamin Fischer