Die Verwaltungsgerichte in MV mussten sich mit 500 Verfahren gegen die Corona-Beschränkungen befassen. Gut so, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke. Denn die Klagen sind nicht nur Ausdruck der Kritik an der aktuellen Corona-Politik, sondern vor allem Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaates.