Rostock

Eine Steuer für den Klimaschutz – aber bitte nicht fürs ländliche und durch lange Wege gebeutelte MV! So lässt sich der Vorstoß von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig interpretieren. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das dürfte wieder für einiges Unbehagen beim Wahlvolk sorgen. Ja, was denn nun, liebe SPD?

Die Bundes-SPD, deren Vorsitzende unter anderem Schwesig derzeit ist, will den Klimaschutz vorantreiben. Das ist gut so! Wer die Notwendigkeit immer noch leugnet, kann oder will die Veränderungen, die menschliches und anderes Dasein auf dem Planeten bedrohen, nicht sehen. Der Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, die national beginnt. Offenbar haben Teile der SPD aber nach ihrem Vorstoß zu einer CO2-Abgabe nun Fracksausen bekommen. Das könnte ja Mehrkosten für viele Wähler bedeuten. Blöd, wenn man noch keinen Plan hat, wie diese konkret wieder auszugleichen wären. Denn natürlich würde eine CO2-Steuer, die Benzin- und Energiepreise verteuert, einige Menschen mehr belasten als andere. Das wäre, wie bei der Pendlerpauschale, teilweise abzufedern.

Schwesigs Problem bleibt ihre Doppelrolle in Land und Bund. Glaubwürdig lassen sich zwei Positionen zu einem Thema nun einmal nicht vertreten.

Frank Pubantz