Klimastiftung und Nord Stream 2: Das Märchen vom Umweltschutz endet hier

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern ist wieder mal mittendrin in den Wirren der Weltpolitik. Durch angedrohte US-Sanktionen gegenüber Firmen, die an der aus Russland kommenden Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind, kam raus: Da ist ein Schiff einer Organisation mit Verbindung zur „deutschen Regierung“ (Formulierung US-Bericht) unterwegs. Das Schiff gehört der Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV, die getragen wird von etwas Geld des Landes und viel mehr des russischen Konzerns Gazprom.

Damit ist klar: Landesregierung und Stiftung haben die Öffentlichkeit hinter die Fichte geführt. Denn es hieß, die Stiftung solle als Warenlager und Schutzschirm für Firmen, die von US-Sanktionen bedroht sind, fungieren. Überhaupt sei Nord Stream nur ein Nebenzweck. Hauptsächlich ginge es ja um Projekte des Klimaschutzes. Mit Millionen aus dem Gas-Geschäft. Wie praktisch.

Man kann der Stiftung nichts mehr glauben

Klar: Die US-Sanktionen sind problematisch und zielen offenbar vor allem darauf ab, Europa Richtung US-Gas zu zwingen. Auch sollte man mit Russland – trotz Sanktionen – im Gespräch bleiben. Aber das Märchen von der guten Tat endet hier.

Die Landesregierung schweigt, die Stiftung auch. Man werde nicht verraten, wie man die Bedrohung umgehe, sagt Erwin Sellering, ein früherer Ministerpräsident. So einfach ist es freilich nicht. Denn nun steht Sellerings Nachfolgerin, Manuela Schwesig (SPD), mit im Rampenlicht. Was kann man noch glauben, was zur umstrittenen Stiftung erklärt wird? Eine Stiftung, die die Nutzung fossilen Gases allen Ernstes als Beitrag zur Rettung der Welt verkaufen will. Am besten nichts.

Von Frank Pubantz