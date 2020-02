Rostock

So kennt man ihn: Wenn Philipp Amthor etwas anfixt, dann packt er zu. Der 27-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete hat nicht lange gefackelt, um seinen Hut als möglicher Nachfolger für den zurückgetretenen CDU-Landesvorsitzenden Vincent Kokert in den Ring zu werfen.

Das sorgt für Würze im bevorstehenden Landtagswahlkampf, denn es ist davon auszugehen, dass es der zielstrebige Politiker nicht bei dem Partei-Ehrenamt belässt, sondern das höhere Ziel vor Augen hat: die Staatskanzlei in der Schweriner Schloßstraße.

Einigen in der CDU wird es sicher nicht gefallen, dass sich Philipp Amthor an möglichen Findungskommissionen vorbei flugs in die erste Reihe gedrängt hat, obwohl es natürlich noch nicht klar ist, ob ihn die Delegierten eines CDU-Parteitages auch tatsächlich wählen.

Sehr gespannt wird vor allem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig diese Personalie ihres Koalitionspartners beobachten. Denn bei den bisherig gehandelten Personen, von der bisher nicht besonders in Erscheinung getretenen Justizministerin Katy Hoffmeister bis zum ebenfalls politisch unauffälligen Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, könnte ihr keiner das Wasser reichen.

Amthor dagegen ist pointiert, rhetorisch versiert und an kein Regierungs- oder Verwaltungsamt gebunden. Er kann Manuela Schwesig politisch gefährlich werden.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Ebel