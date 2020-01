Rostock

Das Wirtschaftsministerium in Schwerin setzt sich für Änderungen bei der Kurtaxe ein. Das wurde aber auch Zeit! Mehr als 70 Ferienorte in MV knöpfen ihren Urlaubs-Gästen neben den oft nicht gerade günstigen Zimmermieten auch noch eine Kurtaxe, auch Kurabgabe genannt, ab. Schon der verstaubte Begriff, der eher ans 19. Jahrhundert, als an die Gegenwart erinnert, macht deutlich, wie überholt das Ganze ist. Einheimische, die in der Nachbargemeinde an den Strand wollen, müssen zahlen, Verwandte von außerhalb, die zu Besuch kommen, sowieso. Wie verrückt ist das denn?

Pingelige Abgaben-Bürokratie

Dabei werden die meisten Gäste verstehen, dass schicke Promenaden und saubere Strände Geld kosten, das irgendwoher kommen muss. Ein kleiner Aufschlag auf den Hotelpreis würde diesen Zweck genauso gut erfüllen. Wenn es dafür zur Entschädigung eine Urlauber-Karte mit kostenlosem ÖPNV-Ticket für die gesamte Ferienregion gibt, fänden das wohl die meisten Gäste in Ordnung. Und beim Verkehrsproblem würde es auch helfen. Solche Änderungen sind überfällig. Wir sollten unseren Gäste nicht mit pingelig wirkenden Kurtaxe-Bürokratie auf die Nerven gehen, sondern dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und wiederkommen.

Lesen Sie auch:

Mehr zum Autoren lesen Sie hier.

Von Gerald Kleine Wördemann