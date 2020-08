Rostock

Es klingt erst mal nach staatlicher Kontrolle: Im Schweriner Bildungsministerium wird überlegt, in der Erkältungszeit alle Kinder vor dem Unterricht zum Fiebertest antreten zu lassen. Denn Fieber ist bei Kindern eines der häufigsten Covid-19-Symptome. Nur leider ist Fieber auch ein Symptome von Erkältungen, Übermüdung und vielem mehr.

Sind die geplanten Tests also sinnlos? Nein, überhaupt nicht. Sie bieten ein Stück weit mehr Sicherheit für alle an den Schulen im Land: Wer Fieber hat, ist wirklich krank – und gehört nach Hause. Wer nur ein bisschen schnieft und hustet, ansonsten aber nicht wirklich krank – der darf auch in die Kita oder zu Schule gehen.

Wenn sich mit den Fiebertests nur ein paar Corona-Fälle entdecken und Ausbrüche an Schulen verhindern lassen, ist schon viel gewonnen. Denn auf keinen Fall darf es wieder zu flächendeckenden Schließungen wie im Frühjahr kommen.

Und mal im Ernst: Der Eingriff in die persönliche Freiheit der Kinder hält sich in Grenzen. Es wird kein Speichel verlangt, kein Blut, keine DNA. Es geht im Zweifel ganz einfach mit Scannern, im Vorbeigehen. Einen Versuch ist es wert.

Von Andreas Meyer