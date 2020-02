Rostock

Die Zahl älterer Autofahrer, die Unfälle verursachen, steigt in Mecklenburg-Vorpommern seit vielen Jahren an. Das hat nichts mit fehlenden Fahrkünsten oder Selbstüberschätzung von 70- und 80-Jährigen zu tun. Die Wahrheit ist einfacher: Es gibt mehr ältere Leute in der Gesellschaft und deshalb auch mehr ältere Unfallverursacher.

Auf dem Land geht ohne Auto gar nichts. Und das ist ein Problem. Die Aussicht, vom sozialen Leben abgeschnitten zu sein und ohne Hilfe nicht mal mehr einkaufen zu können, ist kein Anreiz dafür, den Führerschein abzugeben, auch wenn das vielleicht die bessere Entscheidung wäre.

Mehr Nahverkehrsangebote auf dem Land nötig

Bitte nicht falsch verstehen: Es geht nicht darum, Älteren generell die Fahrtüchtigkeit abzusprechen. Im Gegenteil: Es sind eher die jungen Fahrer, die prozentual gesehen, häufiger sich und andere in Gefahr bringen. Deswegen gibt es für sie die Probezeit. Mit Altersdiskriminierung hat das nichts zu tun.

Das sollte für alle gelten: Warum also nicht auch regelmäßige Seh-, Hör- und Reaktionstests für 75-Jährige einführen? Das wäre ein richtiger Schritt. Mehr innovative Nahverkehrsangebote auf dem Lande wie Sammeltaxis und Mitfahr-Apps wären der nächste.

Von Gerald Kleine Wördemann