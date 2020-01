Rostock

Zu den Regeln, das Online-Glücksspiel künftig sicherer zu machen, zählt auch, Minderjährigen den Zutritt zu diesen Portalen zu verweigern. Dieser Anspruch mag aller Ehren wert sein, in der Praxis ist er aber kaum umzusetzen. Ein 16-Jähriger, der im Internet sein Geld verzocken will, wird sich nicht davon abhalten lassen, wenn er zuvor gebeten wird, mit einem Häkchen zu bestätigten, dass er bereits volljährig ist.

Man muss von den Wettanbietern verlangen können, dass der Personalausweis zumindest einmal in die Kamera gehalten wird, ehe die Einsätze gemacht werden können. An dieser Stelle wird selbst der neue Glücksspiel-Staatsvertrag kaum zu Verbesserungen führen. Zwar sind die Bundesländer dann in der Pflicht, solche Praktiken zu unterbinden. Wettbüros gerichtlich zu belangen, wird aber weiter kaum möglich sein, weil die auch künftig auf Malta und den Irgendwo-Islands sitzen werden.

So bleibt der Verdacht, dass die Länder den Staatsvertrag vor allem deshalb neu fassen wollen, um sich bisher entgangene Glücksspielsteuern dieser lange nur geduldeten Anbieter zu sichern.

Von Benjamin Fischer