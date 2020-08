Schwerin

Gute Nachricht für die Demokratie: Bei den Grünen in MV türmen sich die Kandidaturen für den Einzug in den Landtag 2021. Die Öko-Partei wird die Qual der Wahl haben, wen sie ins Rennen schickt. Während in anderen Parteien Kandidaturen vorher von oben „geordnet“ werden (wer traut sich da schon zu widersprechen?), halten es die Bündnisgrünen weiterhin mit Basisdemokratie.

Das ist gut so und erhöht die Chancen von Außenseitern, die nicht jahrelang Koffer anderer tragen mussten, in den Politikbetrieb zu gelangen.

Wie viel Idealismus ist gut?

Zur Wahrheit gehört auch: Bei den MV-Grünen rappelt es gewaltig. Jüngere Mitglieder drängen nach vorn, mit der Arbeit des bisherigen Landesvorstands ist so manche/r nicht zufrieden. Dies ist auch ein Ergebnis des Mitgliederzuwachses seit der bundesweiten Klimadebatte rund um Fridays for Future. Am Ende wird es für die Grünen um die Frage gehen: Wie viel Idealismus nutzt dem Voranbringen eigener Themen, wie viel bremst aber die Kompatibilität mit anderen Parteien, um Dinge wirklich zu verändern?

So wird die Kür der Kandidaten auch zur Richtungsentscheidung, bei der es um Fundamental-Opposition oder Beteiligung an einer etwaigen rot-rot-grünen Regierung gehen kann.

Von Frank Pubantz