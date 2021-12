Ab Januar werden Diesel und Benzin je um etwa 1,5 Cent teurer, als Anreiz zum Klimaschutz. Doch gerade in MV kann das schief gehen, wenn die Preise in Polen im Sturzflug sind. Für Autofahrer in MV heißt das, kleiner Effekt fürs Klima, großer Effekt fürs Portemonnaie – kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn.