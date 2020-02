Rostock

Jetzt hat die Landes-CDU eine wirkliche Wahl: Katy Hoffmeister wirft ihren Hut in den Ring und tritt damit im Wettstreit um den Vorsitz gegen den Aufsteiger der Partei, Philipp Amthor, an. Das dürfte ein echter Zweikampf werden. Wer Hoffmeister jetzt schon abschreibt, könnte am Wahltag sein Wunder erleben.

Hoffmeister steht nicht für viel Auffälliges in der CDU. Sie macht seit 2016 brav ihren Job als Justizministerin – der wohl undankbarste im Regierungskabinett, weil er nur in Krisen auffällt. Keine ihrer Reden im Landtag hängt wegen wegweisenden Inhalts oder Würze irgendwo gerahmt über einem Kamin. Und doch ist sie beliebt in der Partei. Das zeigt ein sehr guter Wert bei der jüngsten Vorstandswahl. Das zeigt eine OZ-Umfrage diese Woche, die sie klar vor Amthor sah.

Für Amthor, den jungen Strategen mit Dozenten-Habitus aus Vorpommern, haben sich bisher vor allem Männer ausgesprochen. Er ist bundesweit bekannt, ein CDU-Star. Für die Führung einer Partei mit 5000 Mitgliedern braucht es aber mehr als gute Reden. Demut, Teamfähigkeit, Erfahrung. Das alles hat Hoffmeister. Und sie ist eine Frau, Mangelware in der CDU. Im Kampf um Platz eins in MV gegen SPD und AfD könnte das hilfreich sein.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz