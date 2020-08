OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer hat genug: Dass ein Landkreis Familien damit droht, ihnen die Kinder wegzunehmen, wenn sie sich nicht an Quarantäneregeln hält, sei der beste Beweis, wie sehr die Behörden das Augenmaß verloren haben. Weiterhin tragen Familien die größte Last in der Krise. Und die Politik macht keine Anstalten, das zu ändern.