Rostock

Das macht wohl niemand gern: Man fühlt sich krank und kann nicht zur Arbeit, stattdessen muss man sich zum Arzt schleppen und da im vollen Wartezimmer stundenlang vor sich hin leiden, um eine Krankschreibung zu bekommen.

Während der Corona-Hochphase ging es auf einmal auch anders, zumindest bei einer Erkältung: Ein Anruf beim Arzt genügte und der Kranke durfte im Bett liegen bleiben. Zurecht meinen nun manche Ärzte und Kassen in MV, dass dieses Verfahren auch nach Corona beibehalten werden könnte.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer wirklich krank ist, kann sich den Weg zum Arzt sparen und sich auf die Genesung konzentrieren. Damit gefährdet er auch nicht die anderen Patienten im Wartezimmer. Und dem Arzt wird kostbare Untersuchungszeit erspart, in der er sich anderen Patienten widmen kann.

Die Gefahr, dass Simulanten so der Betrug erleichtert werden könnte, ist gering: Wer wirklich krank feiern will, erfindet einfach eine Krankheit, die der Arzt nur schlecht diagnostizieren kann. Zudem zeigt die Statistik, dass die Krankschreibungen während der Corona-Zeit nicht zugenommen haben. Wo Arzt und Patient sich vertrauen, sollte also auch in Zukunft ein Anruf genügen.

Von Axel Büssem