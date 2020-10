Schwerin

Die Landesregierung packt noch einmal 130 Millionen Euro in den Corona-Rettungsschirm für Firmen und Arbeitnehmer. Das Winterhilfsprogramm schärft an vielen Stellen nach und nimmt nun zum Beispiel auch Veranstalter mit. Wer Konzerte und Märkte organisiert oder Freilichtbühnen am Laufen halten will, kann mit Unterstützung rechnen.

Man kann der Regierung sicher nicht vorwerfen, dass sie nicht alles Mögliche versucht, um Firmen und Jobs durch die Krise zu bringen, auf dass sie danach noch da sein mögen.

Ministerin will Lockdown weiter verhindern

Das Wirtschaftsprogramm zeigt aber auch: Die Überlegung zum möglichen Lockdown ist längst da. Wird dieser überhaupt zu verhindern sein? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) machte am Dienstag einen Bogen um die Frage, versucht weiter das Schlimmste zu verhindern, ohne das Leben im Land runterfahren zu müssen. Fast verzweifelt klingt ihr Appell an die Menschen, doch endlich die Kontakte untereinander zu reduzieren.

Diese beiden Handlungsstränge gehören zusammen: Wer will, dass sein und der Job anderer nächstes Jahr noch da ist, sollte genau überlegen, was er/sie tun kann, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen. Sonst kann die Regierung noch so viel Geld ausgeben.

Von Frank Pubantz