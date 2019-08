Rostock

Legaler Cannabis-Anbau in Deutschland? Ja, es gibt ihn. Aber nur zu medizinischen Zwecken und unter hohen Sicherheitsauflagen. Im Frühjahr dieses Jahres wurde es drei Firmen erstmals erlaubt, die THC-haltigen Pflanzen anzubauen – unter strenger Kontrolle. 10,4 Tonnen dürfen in den nächsten vier Jahren geerntet werden. Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass die Verschreibungen von medizinischem Cannabis zunehmen. Diese Menge wird den Bedarf in Deutschland keinesfalls decken. Also sind trotz eigenem Anbau weiterhin Importe aus dem Ausland nötig. Da hätte man auch gleich mehr Zuschläge verteilen und die erlaubte Erntemenge nach oben schrauben können.

Doch die Skepsis gegenüber Cannabis ist anscheinend immer noch groß. Die Politiker gehen zurückhaltend an das Thema heran. Erst langsam dringt in deutsche Köpfe, was andere Völker schon seit Jahrhunderten wissen: Hanf ist nicht zwingend eine Droge, sondern hat auch eine heilende Wirkung. Dass es in MV Firmen gibt, die das erkannt haben, ist toll – auch wenn der Profit-Gedanke natürlich nicht von der Hand zu weisen ist. Die Versorgung der Patienten ist gewährleistet – und das ist wichtig. Den forschenden und vertreibenden Unternehmen sollten keine Steine in den Weg gelegt, sondern sie sollten unterstützt werden.

Von Maria Baumgärtel