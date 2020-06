Schwesig

PR-Gag oder tatsächliche Hilfe? Vielleicht beides. Die Landesregierung hat am Mittwoch Extra-Zahlungen an Kurzarbeiter angekündigt. Bis zu 700 Euro soll erhalten, wer in Kurzarbeit war, wenn er wieder im Job ist.

Eine gute Nachricht für viele Menschen in diesem Land, die wegen Corona zur Untätigkeit verdammt sind und weniger Geld erhalten. Allerdings muss man der Nachrichten-Verkäuferin Manuela Schwesig auch einiges vorhalten. Dass nicht „alle“ Kurzarbeiter, wie mehrmals behauptet, das Geld bekommen, sondern nur jene mit mindestens 50 Prozent Kurzarbeit, kam kleinlaut nur auf Nachfrage aus der Staatskanzlei. Da war die Nachricht von der Vorreiterrolle MVs bundesweit schon lange gestreut. Darauf kommt es Schwesig wohl (auch) an.

Und doch ist die „Neustart-Prämie“ ein gutes Signal. Dabei geht fast unter, dass im 120-Millionen-Paket noch umfangreiche Wirtschaftshilfen stecken. Auch hier allerdings bremst die Verkäufer-Mentalität der Regierung den Jubel. Denn ob diese Summe nun zusätzlich zum bestehenden Corona-Schutzfonds von 1,1 Milliarden Euro fließt, blieb offen. Damit auch die Frage nach neuen Schulden. Da war die Regierung wohl zu sehr von der eigenen guten Tat berauscht.

Von Frank Pubantz