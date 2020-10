Güstrow

Die Corona-Krise sei eine Zumutung für die Demokratie, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( SPD). Das gilt auch für Parteien in MV, die in den kommenden Monaten ihre Kandidaten für Landtags- und Bundestagswahlen aufstellen wollen. Kurz vor dem für Montag, 2. November, geplanten Lockdown für weite Teile des Lebens im Nordosten wollen die MV-Grünen noch schnell einen Parteitag in Güstrow durchziehen. Ein schwieriges Zeichen.

Absagen oder nicht? Vor dieser Frage stehen auch AfD und FDP am 7., die Linken am 14. November für ihre Parteitage. Womöglich schafft die Corona-Pandemie bis dahin Tatsachen, sodass sich die Frage erübrigt. Die Grünen aber wollen es schnell noch wissen: mit strengem Hygienekonzept und verkürzter Tagesordnung.

Mehr als 100 Menschen in der Halle

So sollen am Sonnabend mehr als 100 Menschen in einer Halle sein, während zwei Tage später Theater, Restaurants oder Fitnessstudios schließen müssen, sich generell nur noch zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Das passt nicht zusammen, Abstand hin, Masken-Schutz her.

Das Problem für Parteien: Sie müssen sich treffen, online abstimmen geht nicht. Klug wäre eine Verschiebung aller Parteitage in die Nach-Corona-Zeit.

Von Frank Pubantz