Denkmäler sind wichtig: Sie erinnern uns an die Höhen und Tiefen der wechselvollen deutschen Geschichte. Ein Tiefpunkt war sicher die Kolonialzeit. Zigtausend Afrikaner starben unter deutscher Herrschaft, viele mehr litten darunter. Daher ist es sicher richtig, die Erinnerungskultur an diese Epoche kritisch zu hinterfragen.

Dazu gehört auch die Büste des Afrikaforschers Paul Pogge in Rostock. Pogge hatte in seinen Reiseberichten „Neger“ als faul und kriminell diffamiert. Auch wenn er seine Meinung später geändert hat: Er hatte in seinen Schriften die böse Saat bereits ausgebracht und damit dazu beigetragen, dass Afrikaner hierzulande als minderwertig angesehen wurden. Das wiederum senkte die Hemmschwelle für Gräueltaten wie die grausame Ermordung Tausender Hereros. Das war nicht Pogges Schuld – aber Teil seines geistigen Erbes.

Denkmäler zu stürzen hat sich in der Vergangenheit oft gerächt, denn das erschwert die Aufarbeitung der Vergangenheit. Auch ändert sich im Nachhinein oft die Sichtweise auf bestimmte Sachverhalte und Entwicklungen. Doch zurück zu den rassistischen Vorurteilen aus der Zeit vor hundert Jahren will sicher niemand. Zumal wir mit denen von heute schon genug zu kämpfen haben.

Von Axel Büssem