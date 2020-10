Ab 2021 will Rostock Drehkreuz für den Export von Neuwagen werden, wenig später soll im Hafen die Wasserstoff-Produktion starten. Zwei weitere Beweise dafür, wie kräftig das wirtschaftliche Herz des Landes auch in der Krise schlägt. Was das Erfolgsmodell des Seehafens ist, kommentiert OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer.