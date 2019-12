Wismar

Das ERSTE von 19 Losen für die Sanierung der Mehrzweckhalle wird am Donnerstag von der Bürgerschaft vergeben. Dabei sollten die Arbeiten im Sommer beginnen. Eine verlässliche Aussage zur Dauer der Hallensperrung mag die Stadt gar nicht erst treffen. Was ist nur los? Es gibt wohl keinen Bereich in Wismar, wo die Stadt schlechter und unglücklicher agiert als beim Sport. Und das seit Jahren.

Dabei sollte es besser werden. Immerhin: Verwaltung und Politik haben den Sanierungsstau eingeräumt. Ein gut klingendes Entwicklungskonzept für die nächsten Jahre wurde verabschiedet. Im Kurt-Bürger-Stadion wurden vergammelte Anlagen in diesem Jahr erneuert. Und auch die Finanzierung der Mehrzweckhalle steht.

Doch die Umsetzung stottert. Der Unmut unter Sportlern, Trainern, Eltern und Zuschauern nimmt zu. Vereine müssen zusätzliche Kosten aufbringen, mit weniger Zuschauern sind geringere Einnahmen verbunden. Die Informationen sind spärlich, die Kommunikation ist dürftig. Schon jetzt muss ein Notfallplan her. Sonst läuft das Projekt aus dem Ruder.

Von Heiko Hoffmann