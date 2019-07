Rostock

Die richtige Ernährung in Kindertagesstätten sorgt derzeit für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Zwei Leipziger Einrichtungen hatten Schweinefleisch aus Rücksicht vor Muslimen komplett vom Speiseplan gestrichen. Gestern Abend allerdings wurde das Verbot vorerst wieder ausgesetzt. Richtig so! Respekt vor Menschen anderer Kulturen und Religionen ist für ein friedliches Zusammenleben unabdingbar. Deswegen aber anderen ihre Essgewohnheiten zu verbieten, ist der falsche Schritt und schürt Vorurteile.

Zur Umfrage: Wie sollten Kitas auf religiöse Essregeln muslimischer Kinder eingehen?

Kinder brauchen eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Dazu gehört neben Obst und Gemüse sowie Getreideerzeugnissen und Milchprodukten eben auch Schweinefleisch – wenn auch in Maßen. Das Angebot der Kindertagesstätten sollte also auch weiterhin Schweinefleisch vorsehen. Jedoch muss es zeitgleich eine Alternative geben für diejenigen, die eine andere Ernährungsweise bevorzugen – egal ob aus religiösen, ethischen oder gesundheitlichen Gründen. Schließlich sollte niemand gezwungen werden, etwas zu essen, was er nicht essen möchte. Genauso wenig aber dürfen Kita-Kinder gezwungen werden, gänzlich auf Schweinefleisch zu verzichten.

Katharina Ahlers