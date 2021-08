Schwerin

Das hat Skandal-Potenzial: Staatliche Schulämter erhalten aus dem Schweriner Bildungsministerium eine E-Mail mit dem Hinweis, doch bitte die Zahl der aktuellen Ausschreibungen von Lehrerstellen zu verringern. Denn mehr als 100 fehlende Lehrer passten nicht zu Aussagen der Ministerin, dass genügend Lehrer da seien. Starker Tobak! Schulämter, die für die Absicherung des Unterrichts verantwortlich sind, sollen also nicht die Wahrheit dazu sagen, wie viele Lehrer benötigt werden. Weil die politische Agenda im Wahlkampf lautet: alles prima an der Lehrermangel-Front. Mit anderen Worten: Verwaltungen werden aufgefordert, ihre Arbeit nicht korrekt zu machen.

War eine Panne, heißt es dazu sinngemäß aus dem Ministerium. Der Fehler sei bereits korrigiert. So einfach ist es freilich nicht, hat doch die Nachricht für viel Unmut an Schulen gesorgt. Das Vertrauen in Politik und Verwaltung stärkt dieser Vorgang ganz sicher nicht. Die Sorge bleibt, wie viel an den Zahlen wohl geschönt sein könnte. Die Realitäten vieler Lehrer und Schüler in MV zum Thema Lehrermangel und Unterrichtsausfall sind auf wundersame Weise ganz andere als das, was in Schwerin verkündet wird.

Von Frank Pubantz