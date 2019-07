In den kommenden Wochen könnte in Teilen der Ostsee ein Fangverbot für Dorsch in Kraft treten. Grund: Dem Fisch geht es – zumindest östlich von Rügen – schlecht. Gründe dafür gibt es viele - es ist nicht der Fischfang allein. Um die Durststrecke zu überstehen brauchen die Fischer Hilfe, meint OZ-Redakteur Thomas Luczak.