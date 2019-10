Vertrauen in die Polizei wieder herstellen

Rostock

Die Polizei – dein Freund und Helfer. Das gilt in den allermeisten Situationen und für den Großteil der Beamten in MV. Doch leider gab es in letzter Zeit auch haarsträubende Skandale bei der Landespolizei – von massenhaft gestohlener Munition für Weltuntergangsfanatikerbis zu perverser Anmache gegenüber minderjährigen Opfern von Sexualstraftaten.

„Einzelne Beamte machen mit ihrem Verhalten den Ruf einer ganzen Truppe kaputt“, sagt sogar der oberste Dienstherr, Innenminister Caffier, der sich sonst meist schützend vor seine Polizisten stellt.

Reformen dringend nötig

Die angekündigten Reformen sind daher dringend nötig, um den guten Ruf wieder herzustellen. Dies wird wohl damit einhergehen, dass den Polizisten genauer auf die Finger geschaut wird. Gegenüber der überwiegenden Mehrheit der Beamten, die sich immer korrekt verhalten haben, mag das unfair sein. Aber wegen der wenigen schwarzen Schafe ist es unumgänglich.

Ein gewisser Grad von Misstrauen ist gerechtfertigt, wenn dadurch das allgemeine Vertrauen in die Polizei zurückgewonnen wird. Denn diese ist eine der Grundfeste einer demokratischen Gesellschaft.

