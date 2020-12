Rostock

Wenn der Kunde wochenlang auf einen Handwerker warten muss, weil im Nordosten mehr und mehr die Fachkräfte fehlen – ja, dann ist das ärgerlich. Vielleicht ist es am Ende auch teuer. Aber viel dramatischer für die Menschen in MV ist der Fachkräftemangel, der schon jetzt Kliniken und Praxen im Land ereilt: Fast 500 Arztstellen in MV sind aktuell frei, könnten sofort besetzt werden.

Und das ist ein echtes Problem, im wahrsten Sinne des Wortes und schlimmstenfalls eine Frage von Leben und Tod. Seit Wochen ist die größte Sorge in der Corona-Pandemie nicht mehr, ob wir ausreichend Betten und Technik in den Kliniken haben – sondern Personal. Pfleger, Ärzte.

Doch auch im Alltag – ohne das Virus – sind fehlende Mediziner ein Grund zur Sorge. Fehlt in Region X ein Hausarzt, wird eine schwere Erkrankung vielleicht zu spät erkannt. Fehlt ein Facharzt in Stadt Y, warten Menschen mit einem Leiden wochenlang auf Hilfe und Linderung.

Ohne Ärzte „von außen“ – auch aus dem Ausland – geht es nicht mehr, wird die Lage nur dramatischer. Die Ärztekammer sollte deshalb weltoffener denn je sein, die Zulassung von Mediziner mit Migrationshintergrund beschleunigen. Zum Wohle der Patienten, denen die Kammer in allererster Linie verpflichtet ist.

Von Andreas Meyer