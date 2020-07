Rostock

Wie weiter mit Aida? Nach außen bemüht sich das Vorzeige-Unternehmen des Landes um gute Laune: Sonnabend kehren die ersten Schiffe nach Warnemünde zurück, die Reederei hofft auf sonnige Fotos mit winkenden Fans am Kai.

In Telefonkonferenzen mit Analysten schwärmt der Chef des Mutterkonzern Carnival vom bevorstehenden Neustart – und davon, dass für die Kreuzfahrten unter Corona-Bedingungen gleich am ersten Tag 1000 Kabinen verkauft worden seien. Zurück in der Erfolgsspur?

Fast jede zehnte Kreuzfahrt-Kabine fällt weg

Nein, davon sind die großen Reedereien weit entfernt. Carnival – der größte Kreuzfahrtkonzern der Welt – verkauft 13 Schiffe, verschiebt Neubauten. Fast jede zehnte Kabine in der Flotte fällt weg. In England, in Italien, in den USA und Deutschland hat der Konzern für seine Töchter Staatshilfen gefordert. Weitere 1,3 Milliarden will das Unternehmen an Krediten am Kapitalmarkt einsammeln – und bietet dafür astronomisch hohe zehn Prozent an Zinsen. Ein deutliches Indiz dafür, dass selbst die Kreuzfahrt-Manager nicht an eine schnelle Erholung der Branche glauben.

Aida selbst schweigt zu all dem. Die Branche spielt auf Zeit. Die goldene Tage sind vorerst vorbei.

Von Andreas Meyer