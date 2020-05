Rostock

Zugegeben: Dass Rostocks Vorzeige-Unternehmen Aida früher oder später seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken werden müsste, kommt wenig überraschend. Kein anderes Unternehmen in MV wird von der Corona-Krise so hart getroffen wie die Kreuzfahrt-Reederei.

Hotels und Restaurants dürfen wieder öffnen. Wenn auch mit Einschränkungen. Doch bei Aida gibt es noch nicht mal Licht am Ende des Tunnels. Während die Regierung bereits über Grenzöffnung und mögliche Sommer Reisen nach Mallorca, Italien, Griechenland reden, spielt die Kreuzfahrt im politischen Betrieb derzeit überhaupt keine Rolle – offenbar nicht mal für das Land:

Dass Schwerin die Kreuzfahrt-Branche stiefmütterlich behandelt, ist nicht neu. Dass aber weder die Staatskanzlei noch die zuständigen Ministerien größere Anstrengungen unternehmen, um ihrem größten und wohl auch bekanntesten Unternehmen Perspektiven für eine Rettung und eine Zukunft aufzuzeigen, ist geradezu befremdlich.

Schreien die Werften Nachhilfe, gibt es sofort Millionen. Immer wieder. Droht aber Aida in Schieflage zu geraten, scheint das in Schwerin kaum jemanden zu interessieren. Für Millionen Urlauber pro Jahr und 1500 Mitarbeiter in Rostock und Hamburg bleibt nur zu hoffen, dass sich das nicht bitter rächen wird – und dass es bald auch auf See Lockerungen gibt.

Von Andreas Meyer