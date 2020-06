Kommentar zu Corona-Regeln - Situation in Pflegeheimen zeigt: In der Krise trifft es die Schwächsten am härtesten

Nach fast zwei Monaten Besuchsbeschränkungen in Pflegeheimen als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus hat MV Lockerungen angeordnet. Die Situation in den Heimen ist aber weiterhin dramatisch. Jetzt muss wieder die seelische Gesundheit in den Fokus rücken, kommentiert OZ-Redakteurin Simone Hamann.