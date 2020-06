Rostock

Es ist sicher schwierig, an alten Häusern stets neueste Standards abzusichern. Beim Brandschutz in öffentlichen Gebäuden aber hört die Nachsicht auf: Viele Schulen in MV haben auf diesem Gebiet Mängel, dabei ist die Liste des Innenministeriums unvollständig, da einige Landkreise detailliert, andere aber (fast) gar nicht zugeliefert haben.

Wenn vorgeschriebene Brandschutz-Kontrollen, wie in Vorpommern-Greifswald, fünf Jahre überzogen worden sind, stimmt was nicht im System. Auch die Mängel sind alarmierend. Fehlende oder kaputte Brandschutztüren, gar nicht vorhandene Rettungswege. Was geschieht wohl, wenn es an einer solchen Schule plötzlich brennt, Schüler und Lehrer vom Feuer eingeschlossen sind?

Anzeige

Dieser Leichtsinn ist auch nicht mit fehlendem Geld bei Schulträgern – meist Kommunen – zu entschuldigen. Denn jeder hat eine Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in diesen Gebäuden.

Weitere OZ+ Artikel

Klar, viele Städte und Gemeinden hatten in den vergangenen Jahren nicht für alles Geld, was nötig wäre. Aber gerade beim Brandschutz zu sparen – nach dem Motto: Ist ja bisher nichts passiert –, ist unfassbar. Ein Staat, der Bürgern viele Pflichten auferlegt, sollte seine eigenen ernst nehmen.

Lesen Sie auch

Von Frank Pubantz