Die zehn neuen Corona-Infektionen bei Aida-Crew-Mitgliedern in Rostock und die Fälle aus Schwerin zeigen: Es ist auch in MV mit den niedrigsten Zahlen in Deutschland noch ein langer Weg, bis Kreuzfahrten oder Großveranstaltungen wie früher wieder möglich sind, kommentiert OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.