Weniger Ammoniak bei der Tierhaltung – eine Kuh-Toilette, an der unter anderem gerade in Dummerstorf geforscht wird, soll das möglich machen. Dennoch sollte den Dummerstorfern der Leibniz-Förderstatus aberkannt und damit der Geldhahn zugedreht werden. Doch Landwirte & Co. brauchen innovative Lösungen, kommentiert OZ-Redakteurin Doris Deutsch.