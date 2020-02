Rostock

Wer heute in Deutschland mit einem Mundschutz durch die Straßen läuft, verbreitet Angst, obwohl damit ja gerade die Ansteckungsgefahr verhindert werden soll. Freiwillig würde sich wohl niemand eine Atemschutzmaske in der Öffentlichkeit aufsetzen. Trotzdem kaufen die Menschen Apotheken leer und horten die Schutzmasken zu Hause. Was einem so alles Sicherheit geben kann...

Wir Deutschen lassen uns gern von Ängsten treiben, was, wenn man die Ausbreitung des Corona-Virus verflogt, völlig unnötig ist. An erster Stelle beim Schutz vor übertragbaren Krankheiten steht die Handhygiene. Wer sich zur Begrüßung weiter die Hand gibt, kann auf eine Atemschutzmaske getrost verzichten.

Mit mehr Bedacht durchs Leben gehen

Statt einem Schutz vor dem Mund wäre es sicherer, das eigene Verhalten zu ändern. Menschenansammlungen wie volle Supermärkte lieber meiden als mit einem Mundschutz dort aufzutreten. Und wenn auf öffentlichen Toiletten ein Spender mit Desinfektionsmittel steht, den einfach benutzten.

Wer mit etwas mehr Bedacht durchs Leben geht, schützt sich insbesondere jetzt im Winter auch vor der stinknormalen Grippe. Und das wäre noch immer der beste Effekt.

Von Benjamin Fischer