Rostock

Sie wirkt meist so friedlich. So sanft. Doch wer schon länger an der Küste lebt, weiß genau, wie zerstörerisch die Ostsee sein kann. Zuletzt hat das „kleine“ Binnenmeer Anfang 2019 seine ganze Macht demonstriert – als Wismar in Fluten versanken, Teile Rostocks ebenfalls.

Nun hat das Land neue Risiko­ana­lysen erstellt. Dass MV von schweren Sturmfluten getroffen werden kann, ist sicher keine Überraschung. Wie viele Menschen aber betroffen wären, ist erschreckend. Umweltminister Till Backhaus ( SPD) macht nun das Richtige, will mehr Geld in die Hand nehmen.

Das Land muss die Mittel dort einsetzen, wo es die Bürger besonders hart treffen könnte: In Wismars Altstadt, in Rostock, Greifswald. Nicht jeder Campingplatz und auch nicht jedes Hotel in 1A-Strandlage lässt sich schützen. Wohnsiedlungen, Industriebetriebe und auch die Infrastruktur müssen Vorrang haben.

Doch eines muss jedem dabei klar sein: Gegen die Gewalt der Natur kann es keinen 100-prozentigen Schutz geben. Und noch etwas muss jedem klar sein: MV wird zu den großen Leidtragenden des Klimawandels gehören. Weil der Meeresspiegel steigt, die Stürme heftiger werden. Auch an der beschaulichen Ostsee.

Von Andreas Meyer