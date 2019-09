Rostock

Kostenloses Wlan in Bus und Bahn ist in Mecklenburg-Vorpommern noch immer eine Rarität. Nun machen einige Busgesellschaften Tempo. In Güstrow können Fahrgäste kostenlos im Internet surfen, weitere Betriebe testen ähnliche Angebote. Auch die Regionalbahnen ziehen nach.

Was in Fernbussen schon lange Realität is...