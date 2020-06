Rostock

Die Angst war groß: Urlauber aus „coronaverseuchten“ Regionen Deutschlands strömen zu Tausenden an die Ostseestrände und verbreiten hier das Virus, das MV bislang so erfolgreich eingedämmt hatte. Dieses Horrorszenario ließ auch viele Einheimische am Sinn der hiesigen Schutzmaßnahmen zweifeln: Wozu sich noch an strenge Auflagen halten, wenn doch die Touristen ohnehin alles über den Haufen werfen?

Doch nun scheint es anders zu kommen: Kein einziger Urlauber in MV wurde bis jetzt positiv auf Covid-19 getestet. Gut, die Sommerferien haben auch noch gar nicht angefangen. Aber viele Tausend Gäste sind schon da und bevölkern unsere Strände, Innenstädte und Restaurants – ohne schlimme Folgen.

Da könnte man ja auf die Idee kommen, die letzten Corona-Beschränkungen auch noch aufheben zu wollen. Doch dafür ist die Datenlage noch zu dünn. Warten wir lieber ab, bis wir von Millionen statt von Tausenden Urlaubern sprechen. Erst, wenn dann an der Seuchenfront auch noch alles ruhig bleibt, kann vorsichtig Entwarnung gegeben werden. So lange sollten Einheimische und Urlauber gemeinsam den Sommer genießen – im Zweifelsfall aber mit Abstand und Maske.

Von Axel Büssem