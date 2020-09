Rostock

Es ist ein Trend, der seit ein paar Jahren begeistert: Fotografen und Abenteuerlustige touren durch verlassene und marode Gebäude auf der Suche nach eindrucksvollen Bildern und den Geschichten hinter den Orten. Auch in MV gibt es dutzende Lost Places, die von den sogenannten Urbexern erkundet werden. Ein Hype, der mittlerweile auch immer mehr zum Geschäft wird.

Die verlassenen Beelitzer Heilstätten in Brandenburg oder die Geisterstadt Prypjat bei Tschernobyl in der Ukraine sind längst keine Geheimtipps mehr – und spülen Geld in die Taschen der Eigentümer. Bis zu 90 Euro kostet beispielsweise eine Tour durch die Tschernobyl-Zone. Eine Idee, über die auch die Grundstückseigentümer der Lost Places in MV nachdenken könnten.

Die Besitzer könnten den morbiden Charme verfallener Gebäude nutzen, um Besucher zu locken, die für gute Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen bereit sind, Eintritt zu zahlen. Auch wenn das natürlich nur ein kurzfristiges Ziel sein kann. So beeindruckend die Bilder von diesen Orten meist sind, so sollte das Augenmerk vielmehr darauf liegen, dass Herrenhäuser und Co. in MV gar nicht erst zu Ruinen verkommen. Denn nur so können sie in ihrer wahren Pracht erstrahlen.

Von Ann-Christin Schneider