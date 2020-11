Wismar

Die MV Werften haben wieder große Pläne. Die Schiffe der Universal-Klasse, die bis zu 2000 Passagieren Platz bieten, sollen in drei Jahren als „Save Ships“ neue Maßstäbe setzen. Damit reagieren die Werften und Konzern-Mutter Genting Hongkong auf den Einbruch in der Kreuzfahrtbranche während der weltweiten Corona-Krise. Nicht mehr Gigantismus auf dem Ozean, sondern überschaubare Einheiten, auf denen jeder Gast mehr Platz hat, so lautet die Devise.

Das könnte funktionieren. Ganz sicher sind viele potenzielle Kunden durch Corona mittelfristig abgeschreckt, dürfte es Kreuzfahrt auf Riesen-Pötten mit 5000 und mehr Passagieren künftig schwer haben. Mit kleineren und geräumigeren Schiffen könnten sich die Werften ein neues Segment erschließen.

Allerdings bleibt da auch Skepsis: Wer setzt sich auf den eigenen Balkon ins UV-Licht zum Sonnenbaden? Wer bucht das Gemeinschaftserlebnis Kreuzfahrt, meidet aber die Restaurants? Wer findet akzeptabel, dass Überwachungskameras (big brother?) bei einem Fieber messen, wie es ein Unternehmens-Video verheißt? Die MV Werften haben einen steinigen Weg vor sich. Und ein Mega-Schiff im Dock, die Global 1, das vermutlich niemand mehr will.

Von Frank Pubantz