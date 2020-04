Rostock

„ Rostock ist corona-frei“: Was Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen am Donnerstag verkündete, klingt zu schön, um wahr zu sein. Und vermutlich stimmt es auch nicht. Weil es auch in der größten Stadt des Landes eine Dunkelziffer an Infektionen geben dürfte, von Infizierten ohne Symptome.

Madsen aber ist nicht naiv. Er weiß um die „Schwächen“ seiner Aussage und kündigte ja auch an, dass es neue Fälle geben wird mit der Zeit. Warum also diese Meldung? Ganz einfach: Madsen ist Verkäufer. Er gibt den Menschen, was sie wollen. So war er als Unternehmer erfolgreich, so hat er die Polit-Profis im Wahlkampf ausgestochen. Und so agiert er jetzt auch als Rathaus-Chef.

Rostock ins Gespräch gebracht

Mit der Corona-Freiheit hat er sich bundesweit wieder mal ins Gespräch gebracht. Das war ihm schon mit dem „Mett-Verbot“ im Rathaus und der Wahl gelungen. Und er hat Rostock ins Gespräch gebracht, die Hansestadt als „Ort der Glückseligen“ in der Virus-Krise positioniert. Davon wird die Stadt profitieren, sobald Urlaub wieder erlaubt ist.

War seine Botschaft also nun falsch? Nein. Denn sie macht den Menschen in Rostock Mut und sie macht Rostock für Gäste attraktiv. Madsen hat den Zwischenstand also gut verkauft. Das kann er halt.

Von Andreas Meyer