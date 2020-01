Rostock

Das Innenministerium hat reagiert – auf die steigende Zahl der Messer-Attacken auf Polizisten in MV. Alle Beamten sollen zum Spezialtraining.

Das ist gut gemeint vom Dienstherren unserer Ordnungshüter – aber auch traurig. Traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Gewalt mehr und mehr zum Alltag gehört. Und in der nicht mehr davor zurückgeschreckt wird, mit dem Messer statt mit Worten auf den anderen loszugehen.

Über die Ursachen diskutieren Psychologen und Soziologen seit Jahren. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Fakt ist aber auch: Schon seit sieben, acht Jahren beobachten Fachleute bundesweit einen Anstieg der Messer-Delikte. Es wird Zeit, bei diesem Thema auch vor Gericht keine Nachsicht mehr walten zu lassen: Wer ein Messer bei sich trägt, tut das im vollem Bewusstsein, einen Menschen im Fall der Fälle schwer oder sogar tödlich verletzen zu können. Und dafür gibt es keine Ausrede, keine Entschuldigung.

Wer potenziell mörderische Waffen einsetzt oder mit ihnen droht, muss hart bestraft werden. Die Gesetze geben das her, müssen dafür gar nicht verschärft werden. Nur durch Abschreckung werden wir dem Problem Herr.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer