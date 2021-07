Rostock

Ja, Mücken sind nervig. Die Stiche sind unangenehm und das helle Summen bringt einen um den Schlaf. Nach den trockenen Sommern der vergangenen beiden Jahre scheinen die kleinen Insekten jetzt noch mehr Gas zu geben und aggressiver den je zu sein. Zum Glück gibt es diverse Hausmittelchen, wie man sich vor den Blutsaugern schützen kann. Einige helfen, andere weniger.

„Mücken gibt es nur, um uns zu ärgern“, höre ich in diesen Tagen häufiger von Bekannten. Das stimmt so natürlich nicht. Bei all dem Stress und Ärger um die Mücken sollten wir nicht vergessen, wofür sie nützlich sind: Vögel, Spinnen oder Fische finden in den Tierchen ein gefundenes Fressen. Außerdem funktionieren Mückenlarven wie kleine Filteranlagen für Gewässer. Und tatsächlich bestäuben die männlichen Mücken, also nicht die, die an unser Blut wollen, Blumen.

Wer das eine will, muss das andere mögen

Das starke Insektensterben zu stoppen steht seit einigen Jahren auf der Agenda unserer Gesellschaft – damit wir auch in Zukunft noch Leben können. Und wer das eine will, muss das andere mögen. Bienen, Schmetterlinge und anderes Krabbeltier schützen, aber Mücken nicht? Das wird kaum funktionieren.

Von Stefanie Ploch