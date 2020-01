Rostock

„Schaufensteranträge“ nennt man in der Politik Vorstöße, die gut aussehen, aber kaum Wirkung entfalten. Ob der Antrag von SPD und CDU zur Nennung niederdeutscher Namen unter (nicht auf) Ortsschildern von Städten und Dörfern in MV dazuzählt, wird die Zukunft zeigen. Der Landtag soll sich zur Zweisprachigkeit am Ortseingang bekennen.

Zunächst einmal ist es eine gute Idee, die Sprache auf diese Weise in den Mittelpunkt zu rücken, von der mündlichen zur Schriftsprache zu tragen. Was aber kommt nach dem Beschluss? Die Regierung soll mit Kommunen und Experten beraten. Ob es die freiwilligen Zusatzschilder up Platt also irgendwann gibt, ist noch offen. Wie und wo, erst recht.

Für Regionalsprache begeistern

Sinnvoller wäre es vielleicht gewesen, auch über eine große Lösung zu reden: niederdeutsche Namenszüge auf (nicht unter) den gelben Ortsschildern, so wie es andere Länder vormachen. Auch wenn das mehr Aufwand und Kosten bedeutet.

Zum Glück gibt es ja Ehrenamtler und den Heimatverband, die längst unterwegs sind. Plattdeutsch sei nicht für die „Döschigen“, sagt der Landesbeauftragte für Niederdeutsch. Der Ansatz, über die Schule eine neue Generation für die Regionalsprache zu begeistern, ist sicher richtig.

Von Frank Pubantz