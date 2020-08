Rostock

Es ist ein unwürdiges Versteckspiel: Die USA drohen inzwischen jedem Unternehmen, das an der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt ist, Sanktionen an. Die Folge ist, dass bei der Fertigstellung der letzten sechs Prozent der umstrittenen Trasse so getrickst werden muss, dass die Amerikaner erst möglichst spät Wind davon bekommen. Man fühlt sich irgendwie an das Rennen von Hase und Igel erinnert.

Es ist unglaublich, dass wir in Zeiten des freien Welthandels so miteinander umgehen. Natürlich kann man über Sinn und Unsinn von Nord Stream 2 diskutieren. Viele europäische Nachbarn haben deswegen Bedenken, und dem Autokraten Putin die Staatskasse zu füllen, widerstrebt auch so manchem. Doch Fakt ist, dass die Leitung keinem Gesetz widerspricht und die Genehmigungsverfahren ordentlich verlaufen sind.

Die Versuche der Amerikaner, das Projekt auf Teufel komm raus doch noch zu stoppen, sind daher sehr fragwürdig. Die Gefahr ist, dass sich der Streit bis in die heiße Phase des US-Wahlkampfs hinzieht. Und da sowohl Präsident Trump als auch ein Großteil der Demokraten gegen Nord Stream sind, droht ein Überbietungswettbewerb beim Verdammen der Pipeline.

Von Axel Büssem